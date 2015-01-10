Нужно написать скрипт и привязать его к балансу.

Делаем сайт на Wordpress, нужно помочь со скриптом.

Пользователь "1" авторизуется на сайте "Х"

Затем на сайте "Х" он видет задание сделать "лайк" и переходит по ссылке на страницу в ВК, где он должен поставить "лайк".

Страница на которой нужно поставить "лайк" открывается в новом окне.

Сколько будет стоить сделать скрипт, чтоб в том случае, если пользователь поставил "лайк" , то при нажатии на закрытие второго окна (окна где он ставил "лайк"), на балансе сайта "Х" ему добавлялся на баланс +1

Если не поставил "лайк" - то ничего не начислялось, баланс на сайте "Х" оставался неизменным.

Скинем Вам ссылку на сервер с доступом к админ-панели, нужно сделать скрипт и привязать его к балансу.

Пример реализации подобного скрипта можно посмотреть на http://olike.ru