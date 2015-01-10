Нужно написать скрипт и привязать его к балансу.

Подключить формы и реализовать калькулятор. Детали с исполнителем. Срок 12.01 8.00 по киеву
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем сайт на Wordpress, нужно помочь со скриптом.
Пользователь "1" авторизуется на сайте "Х"
Затем на сайте "Х" он видет задание сделать "лайк" и переходит по ссылке на страницу в ВК, где он должен поставить "лайк".
Страница на которой нужно поставить "лайк" открывается в новом окне.
Сколько будет стоить сделать скрипт, чтоб в том случае, если пользователь поставил "лайк" , то при нажатии на закрытие второго окна (окна где он ставил "лайк"), на балансе сайта "Х" ему добавлялся на баланс +1
Если не поставил "лайк" - то ничего не начислялось, баланс на сайте "Х" оставался неизменным.
Скинем Вам ссылку на сервер с доступом к админ-панели, нужно сделать скрипт и привязать его к балансу.
Пример реализации подобного скрипта можно посмотреть на http://olike.ru
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