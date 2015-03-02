dsandreev

Илья dsandreev

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Написание текстов, статей для любых сайтов. Seo-оптимизация, рерайт.

Работаем с SMC: Wordpress, Joomla, DLE, OpenCart  и др.

Знание: HTML, CSS, Java-script, Photoshop, Office

Работал по наполнению контентом сайта prodvijenie-saitov.com , ава7.рф и specinfo.su

за 7 лет работы написал на различных биржах контента (fl.ru, advego.ru) на заказ более 1000 текстов. 

Стоимость услуг от $1/1 К знак.

Принимаю оплату: webmoney (WMZ, WMR, WME)

                                    яндекс-деньги

                                    visa/mastercard

                                    расчетный счет (с НДС и без)

Портфолио

Отзывы заказчиков

lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Нужны уникальные статьи 10 штук по 5000 сбп
Второй раз сотрудничаю с Ильей. Результат как и в первый даже лучше чем ожидания. Прекрасный стиль, слог и уникальность на 100%. Рекомендую.
Приятно работать, оплата всегда точно в срок.
Ответный отзыв
galie888
Юлия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Создать продающую страницу
Сайт выполнен отлично. Илья справился с поставленной задачей. Все пожелания и корректировки были учтены. Спасибо, будем рады дальнейшему сотрудничеству.
Работали впервые. Задание было изложено предельно понятно, оплата произведена точно в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написать качественные статьи по теме Недвижимости
Илья прекрасный исполнитель и грамотный копирайтер. Получил все без ошибок и объёма даже больше чем ожидал. надеюсь будем сотрудничать
С Алексеем приятно работать, всегда отвечает на все вопросы быстро и внятно. Постоянно идет на встречу.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$23/час
от $46от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$23/час
от $46от 2 дней
нет рейтинга