Написание текстов, статей для любых сайтов. Seo-оптимизация, рерайт.
Работаем с SMC: Wordpress, Joomla, DLE, OpenCart и др.
Знание: HTML, CSS, Java-script, Photoshop, Office
Работал по наполнению контентом сайта prodvijenie-saitov.com , ава7.рф и specinfo.su
за 7 лет работы написал на различных биржах контента (fl.ru, advego.ru) на заказ более 1000 текстов.
Стоимость услуг от $1/1 К знак.
Принимаю оплату: webmoney (WMZ, WMR, WME)
яндекс-деньги
visa/mastercard
расчетный счет (с НДС и без)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг Продажа ламината908 просмотров
- Укладка ламината1102 просмотра
- Дизайн этикетки на мыло ручной работы1693 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Второй раз сотрудничаю с Ильей. Результат как и в первый даже лучше чем ожидания. Прекрасный стиль, слог и уникальность на 100%. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать, оплата всегда точно в срок.
$15
10 баллов
10 лет назад
Сайт выполнен отлично. Илья справился с поставленной задачей. Все пожелания и корректировки были учтены. Спасибо, будем рады дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Работали впервые. Задание было изложено предельно понятно, оплата произведена точно в срок. Рекомендую!
$200
10 баллов
10 лет назад
Илья прекрасный исполнитель и грамотный копирайтер. Получил все без ошибок и объёма даже больше чем ожидал. надеюсь будем сотрудничать
Ответный отзыв
С Алексеем приятно работать, всегда отвечает на все вопросы быстро и внятно. Постоянно идет на встречу.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$23/час
от $46от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$23/час
от $46от 2 дней
нет рейтинга