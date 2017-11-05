Рерайт статьи.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт12 заявок207 просмотров

Требуется рерайт уже написанной статьи, 2000 символов без пробелов, 100 % уникальность по text.ru, 2-3 повторения ключевого слова.

Оплата 40 руб. за 1000 знаков.

8 лет назад
dsandreev
Илья 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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