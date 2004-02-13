Рерайтер на игровой портал

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок298 просмотров

Тематика: компьютерные игры.

Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые.

Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д.

Ставка за обычный рерайт - 20 руб. за 1000.

7 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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