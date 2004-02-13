Необходимо написать 500 статей Работа по четким и структурированным тз ОБЪЕМ РАБОТЫ: 3 статьи в день. Если у вас будет время – то можно больше. ...
Рерайтер на игровой портал
Тематика: компьютерные игры.
Нужно, чтобы вы в этом очень хорошо разбирались. Опишите свой опыт работы рерайтером, в какие игры играете (играли), какие игры у вас любимые.
Нужно будет писать новости, делать обзоры и т.д.
Ставка за обычный рерайт - 20 руб. за 1000.
Заявки фрилансеров
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