Рерайт на английском

Нужен рерайт с элементами копирайта (отзывы, о компании - в принципе, исходники тоже можно предоставить, так что получится тот же рерайт, поэтому цену желательно одну указывать) на английском. Тематика: интернет-маркетинг, реклама.

Рерайт не обязательно должен быть сильно осмысленным, можно и нужно лить воду, использовать побольше синонимов, эпитетов и нестандартных оборотов, лишь бы была уникальность. Главное требование - отсутствие ошибок в английском тексте и хотя бы базовое понимание текста. Жёстких требований к уникальности нет - обычно у таких текстов спокойно получается >90%, но иногда допускается меньше. Но должно быть визуально видно, что текст максимально изменён. Вы должны вместе с текстом прислать скриншот проверки на уникальность по Адвего или content-watch.ru/text/ (text.ru и antiplagiat.ru не подойдут).

Сейчас есть небольшой текст, 5-6 тыс. знаков, срок - до вторника. В случае успешного выполнения в ближайшее время будет ещё объём.

Указывайте цены на 1000 знаков без пробелов итогового текста. Оплату удобнее всего переводить на карту Приватбанка (Украина), менее желательно - WMZ. Также приведите подтверждение вашего опыта в рерайте и знания английского языка.