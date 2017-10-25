Ищу редактора, умеющую писать вирусные интересные статьи!

Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на проект интересной тематики про звезд шоу-бизнеса и пр!

Обязанности:

1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие тематики:

- звезды эстрады, шоу-бизнеса (как российского, так и зарубежного), звезды телевидения и пр

- фильмы, сериалы

- скандалы, новости, стиль жизни и пр

2. Публиковать новость на сайте (сайт работает на Wordpress, желателен опыт работы с ним) с цепляющим интересным заголовком и картинкой. Уникальность не ниже 95% по Адвего.

Необходимо будет публиковать в день всего по 3 интересные статьи. В последующем возможно увеличение количества статей до 5-6, а соответственно и увеличение оплаты.

Одна статья - должна содержать от 1000 до 3000 символов.

Оплата за месяц 5000 руб!

Требования:

1. Умение, опыт работы с Wordpress.

2. Начальные знания и умение работать Фотошопе.

3. Грамотный русский язык!!!

4. Приветствуется опыт работы в СМИ (но не обязательно).

Оплата по мере роста проекта будет увеличивается.

Оплату каждую неделю гарантирую. Первый месяц - по вашим условиям (можно каждый день)