Рерайтинг

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Закрыт7 заявок156 просмотров

Всем доброго времени суток

Нужен рерайтинг на большой объем, около 700к знаков. Тематика - флеш игры(майнкрафт, гта, игры по мультикам и тд), а так же статьи про мам и детей.

Оплата 40 руб за 1к знаков

Обязательно в ответ указывайте сколько знаков в день пишите и Ваш скайп

8 лет назад
OlegGeorge
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров