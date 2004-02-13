Нужен автор для садово-огородного сайта. Оплата 40р/1000сим. (+ оплата за картинки и видео) производится на кошелек webmoney. Свою ЦЕНУ в заявке НЕ предлагать. К каждой статье прилагается Тех.Задание по ...
Рерайтинг
Всем доброго времени суток
Нужен рерайтинг на большой объем, около 700к знаков. Тематика - флеш игры(майнкрафт, гта, игры по мультикам и тд), а так же статьи про мам и детей.
Оплата 40 руб за 1к знаков
Обязательно в ответ указывайте сколько знаков в день пишите и Ваш скайп
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг91 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо написать 300 статей, рерайт с нескольких источников. Пример ТЗ и требования к текстам отправим в ЛС. Стоимость 1к. символов без пробелов - 40 руб. Потребуется написать ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Требуется автор для выполнения рерайта статей на IT-тематику. Исполнителю вышлю исходники.Оплата 80р/1000 збпРерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Требуется автор для выполнения рерайта статей на IT-тематику. Исполнителю вышлю исходники.Оплата 80р/1000 збпРерайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимые навыки: письменное ясное изложение своих мыслей. Работа на постоянной основе. Последовательность действий: 1) Используяспециальную программу выбирать особенно вирусные посты в соцсетях, видео и картинки. (В день выбрать 12 подобных постов) ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Задача: Требуется сделать рерайт нескольких текстов, по темам:1. Круг алюминиевый 25 мм АК6 ГОСТ 21488-97 L=3-4м2. Круг алюминиевый 25 мм АМГ3 ГОСТ 21488-97 L=3-4м3. Круг латунный 16 мм ЛС59 ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006 L=3-4м4. Шина ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Собственно статьи порядка 3500 знаков, источник вы ищете. Тему и тз дадим. Если готовы, отпишитесь и приступайте, так как времени мало. Оплата желательно на яд или сбер. Пишите только если устраивает ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется человек для размещения статей на сайт (женская тематика). Всего за неделю нужно разместить 168 статей, только с изменением заголовка. 21 статью из них рерайт на 500 збп (каждый). Источники предоставляю. Оплата работы за ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Написать немного текстов 2 шт, по 1000 знаков. 1) О компании: Транспортная компания ООО "РусККом" (г. Москва), предлагаем Вам услуги по перевозке/поставке сыпучих материалов. - 1000 символов. 2) Наш парк: седельные тягачи с полуприцепами типа ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен хороший рерайт- тема спортивные ставки и анонсы футбольных матчейРерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад