Всем доброго времени суток

Нужен рерайтинг на большой объем, около 700к знаков. Тематика - флеш игры(майнкрафт, гта, игры по мультикам и тд), а так же статьи про мам и детей.

Оплата 40 руб за 1к знаков

Обязательно в ответ указывайте сколько знаков в день пишите и Ваш скайп