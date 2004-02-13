Необходимо сделать 300 статей

Добрый день!

Необходимо написать 300 статей, рерайт с нескольких источников. Пример ТЗ и требования к текстам отправим в ЛС. Стоимость 1к. символов без пробелов - 40 руб.

Потребуется написать тестовую ТЗ на 2-3к символов, чтобы оценить Ваши навыки и слог

Откликайтесь на предложение и пишите в ЛС

С уважением,

Михаил