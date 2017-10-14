Рерайт тестов автошин

Необходимо отрерайтить 5 тестов шин.

Ищу исполнителя, который в теме, с большим техническим словарным запасом по данной тематике.

Тесты оформляются с картинками, графикой, таблицами, возможно где-то нужно будет что-то добавить.

Что бы все было написано технично, грамотно, без воды. Если есть примеры работ по данной теме, то скидывайте.

По оплате 50 руб за тыс.зн без пробелов.