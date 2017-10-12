Требуется рерайт для нового проекта по криптовалютам

Запускаем новый сайт по тематике криптовалют и ICO, поэтому нам будут нужны тексты в больших объемах. Пока только интересует рерайт. Объемы будут большие, так что при желании сможете брать сколько сможете.

Большая часть материала будет предназначена для людей,которые хотят разобраться в данной теме – т. е. будут обучающего типа. Следовательно, необходимо их делать максимально понятными и с хорошей

логической структурой.

Размер статьи должен быть 6000-8000 знаков (без пробелов)

Требования к тексту:

Статьи должны быть интересны для аудиторииширокого спектра, а также для новичков в данной сфере.

Текст без слишком сложной терминологии (либо спояснениями), чтобы его было легко и интересно читать.

Статья должна бытьструктурированной, разбита на подзаголовки и осмысленные абзацы, содержать

перечисления.

Если в источниках с которых вы берете информацию будут какие-то схемы или картинки, вставляйте url ссылки в тексте на рисунок.

Язык: Русский

Уникальность по Текст.ру: 90%+

Оплата:

-На карту Приват либо webmoney, сразу по факту выполнения работы

-Оплата 10грн/1000 СБП(источники для рерайта дам)