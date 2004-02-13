Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. про недвижимость. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. Сегодня. WM.
Рерайт текста по психологии
Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать рерайт статей по психологии из инета совокупностью в 19500 знаков без пробелов.
Уникальность нужна хотя бы 50% (от 50 до 60%).
Сроки работы: 2 дня.
Файл с текстом прикреплен.
Требования: грамотный язык (врожденный или приобретенный с опытом).
Кто возьмется? Пишите ваши условия.
Заявки фрилансеров
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