Рерайт текста по психологии

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Закрыт15 заявок250 просмотров

Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать рерайт статей по психологии из инета совокупностью в 19500 знаков без пробелов.

Уникальность нужна хотя бы 50% (от 50 до 60%). 

Сроки работы: 2 дня.

Файл с текстом прикреплен.

Требования: грамотный язык (врожденный или приобретенный с опытом). 

Кто возьмется? Пишите ваши условия. 

8 лет назад
Lubimskaya89
Ольга 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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