Английский рерайт, тематика криптовалюты

Предпочтение отдам девушке 25-35 лет НЕфеминистических взглядов (БЕЗ мужененавистничества) с чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь. Есть длинные статьи на моем блоге для женщин по теме отношений, 10-30 тысяч символов. ...