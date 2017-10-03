СРОЧНО!!! Нужен автор для написания серии статей различной тематики.

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Закрытнет заявок193 просмотра

Ищу грамотного, ответственного автора, который сможет быстро и качественно выполнить задание, полностью соблюдая все требования, указанные в ТЗ.

Оплата на вебмани 40-45 руб. за 1000 символов. Выплаты проводятся по факту выполнения каждого задания.

Обращайтесь, кто готов выполнить оплачиваемое тестовое задание:

Тема: Нулевой размер бюста: как выглядитНеобходимо подобрать тематические картинки и придумать к ним названия, указав по тексту, где их вставить.

Объем любой сколько считаете нужным - главное раскрытие темы.

В тексте курсивом выделяете важные моменты.

Статья должна быть уникальна, без переспама и лишней воды.

Прикрепляю пример оформления текста.

Я на связи в скайпе: мой логин здесь является одновременно и логином в скайпе.

Написание статей
8 лет назад
Masyanya7709
Ольга 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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