СРОЧНО!!! Нужен автор для написания серии статей различной тематики.

Ищу грамотного, ответственного автора, который сможет быстро и качественно выполнить задание, полностью соблюдая все требования, указанные в ТЗ.

Оплата на вебмани 40-45 руб. за 1000 символов. Выплаты проводятся по факту выполнения каждого задания.

Обращайтесь, кто готов выполнить оплачиваемое тестовое задание:

Тема: Нулевой размер бюста: как выглядитНеобходимо подобрать тематические картинки и придумать к ним названия, указав по тексту, где их вставить.

Объем любой сколько считаете нужным - главное раскрытие темы.

В тексте курсивом выделяете важные моменты.

Статья должна быть уникальна, без переспама и лишней воды.

Прикрепляю пример оформления текста.

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