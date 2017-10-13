Рерайтеры 30р/1000збп

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен8 заявок212 просмотров

Требуются рерайтеры, тематика текстов обзоры на технику (смартфоны, планшеты, ноутбуки, стиралки и т.д.).

Требования: очень важна грамотность и опыт в написании текстов.

Обзоров нужно много, поэтому рассмотрю несколько исполнителей

8 лет назад
leghin
Лев 
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

spetrash
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличный автор, все работы выполнил точно в срок и в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую.
Хороший, порядочный заказчик. Четкое и адекватное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

spetrash
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад