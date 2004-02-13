Рерайт статьи 1000/30. СРОЧНО

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт10 заявок400 просмотров

Добрый день.

Нужен рерайт статьи на 2000 симв. про недвижимость.

Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб.

Срочно. Сегодня.

WM.

7 лет назад
slimm5
Еремин 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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