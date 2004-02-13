Здравствуйте! Требуется разместить на сайт 72 статьи за 7 дней. В будни 12, в выходные по 6. Как работать со статьей:1. Меняем заголовок, пишем подзаголовок2. Делаем рерайт описания на 500 знаков без пробела (не ...
Рерайт статьи 1000/30. СРОЧНО
Добрый день.
Нужен рерайт статьи на 2000 симв. про недвижимость.
Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб.
Срочно. Сегодня.
WM.
Заявки фрилансеров
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