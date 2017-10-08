Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. про недвижимость. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. Сегодня. WM.
Редактор (переводчик, рерайтер)
Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!
В день 8 статей (5 статей перевод с англоязычных источников, 3 статей рерайт с русскоязычных). Рабочие дни понедельник-пятница. Суббота и воскресение выходные.
Обязанности
1. Искать вирусные новости. Находить у конкурентов с помощью специального сервиса. Там все просто и время экономит.
2. Делать перевод/рерайт статей.
3. Публиковать новость на сайте (в публикации ничего сложного, сайт работает на Wordpress, каких-либо знаний для работы с ним не надо).
Требования
Высокий уровень знания английского языка. Свой уровень пишите в заявке.
Опыт работы рерайтером/копирайтером или журналистом.
Оплата
12 000 руб. в месяц. Оплата можно производить за день/неделю/месяц на усмотрение работника.
Прикрепляю документ с тестовым заданием и вопросами. С заявкой отправляйте выполненное задание.
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