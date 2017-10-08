Редактор (переводчик, рерайтер)

Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!

В день 8 статей (5 статей перевод с англоязычных источников, 3 статей рерайт с русскоязычных). Рабочие дни понедельник-пятница. Суббота и воскресение выходные.

Обязанности

1. Искать вирусные новости. Находить у конкурентов с помощью специального сервиса. Там все просто и время экономит.

2. Делать перевод/рерайт статей.

3. Публиковать новость на сайте (в публикации ничего сложного, сайт работает на Wordpress, каких-либо знаний для работы с ним не надо).

Требования

Высокий уровень знания английского языка. Свой уровень пишите в заявке.

Опыт работы рерайтером/копирайтером или журналистом.

Оплата

12 000 руб. в месяц. Оплата можно производить за день/неделю/месяц на усмотрение работника.

Прикрепляю документ с тестовым заданием и вопросами. С заявкой отправляйте выполненное задание.