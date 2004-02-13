Рерайтинг на детские товары

Доброго времени суток, уважаемые исполнители.

Требуется несколько рерайтеров на темы:

— Детские коляски

— Детские стульчики

— Детские качели

— Детские кроватки

— Другие детские товары

Цель: заполнить крутыми описаниями карточки товара интернет-магазины.

Задача: 100% уникальность, использование заданных ключевых слов, никакой воды - четко и ясно, техническое описание тоже не нужно.

Полное описание - не больше 1500 сим б/п

Товаров порядка 500 - работы хватит всем.

В заявке - Ваша цена, сколько можете писать в день.

Интересным кандидатам скину несколько первых карточек.

П.С. Такая цена, даже как 100р за одно описание меня не устраивает. Мой максимум за рерайтинг - 45р.