Здравствуйте! Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.). Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков. Оплата 40-50 ...
Написать описание для жилого комплекса
Здравствуйте, нужно написать описание для ЖК "Я". Если описание устроит, то дадим задание на написание других описаний.
Задание здесь https://docs.google.com/document/d/1c3RHan779j6uMH_EwrR101mvjfUCamBbShydInxnSN8/edit?usp=sharing.
Готовы заплатить 50 рублей за 1000 знаков.
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