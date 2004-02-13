Написать описание для жилого комплекса

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт4 заявки195 просмотров

Здравствуйте, нужно написать описание для ЖК "Я". Если описание устроит, то дадим задание на написание других описаний.

Задание здесь https://docs.google.com/document/d/1c3RHan779j6uMH_EwrR101mvjfUCamBbShydInxnSN8/edit?usp=sharing.

Готовы заплатить 50 рублей за 1000 знаков.

8 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переписать текст

    Приветствую!   Надо переписать текст сделать уникальными. Работа много  Тематика программирование, модули, опенкарт.

    Opencart
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Автор (рерайтер, переводчик)

    Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики! График: С пон - Пят по 8 статей переводов/рерайтов. Суб и Воск - выходной. ...

    WordPress
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт 5 статей

    $5

    Доброго времени, Коллеги! Необходимо сделать рерайт 5 статей по теме инфозаработка.  Вся тематика сводится к разоблачению мошенников в сети интернет. Каждая статья примерно по 3000 з\бп. По стоимости 70 рублей - 1 статья! ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт текста по психологии

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать рерайт статей по психологии из инета совокупностью в 19500 знаков без пробелов. Уникальность нужна хотя бы 50% (от 50 до 60%).  Сроки работы: 2 дня. Файл ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтинг на детские товары

    Доброго времени суток, уважаемые исполнители.  Требуется несколько рерайтеров на темы:  — Детские коляски — Детские стульчики — Детские качели  — Детские кроватки — Другие детские товары  Цель: заполнить ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактор (переводчик, рерайтер)

    $215

    Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики! В день 8 статей (5 статей перевод с англоязычных источников, 3 статей рерайт с русскоязычных). Рабочие дни ...

    WordPress
    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Английский рерайт, тематика криптовалюты

    Нужен человек разбирающийся в криптовалютах для наполнения паблика на англ языке. Необходимо самостоятельно найти сделать рерайт статьи и опубликовать в паблик Всего нужно 100 статей до 2000 символов

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Художественный рерайтинг

    Для тех, кто хорошо знаком с испанской темой. Нужен художественный рерайтинг нескольких аудио-текстов длительностью до 3-х минут (~1600 симв.) Прослушать запись можно здесь ... Прошу предложить обоснованную цену за качественную работу. ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад