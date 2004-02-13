Рерайт 5 статей

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок228 просмотров

Доброго времени, Коллеги! Необходимо сделать рерайт 5 статей по теме инфозаработка. 

Вся тематика сводится к разоблачению мошенников в сети интернет.

Каждая статья примерно по 3000 з\бп. По стоимости 70 рублей - 1 статья!

Ключевые слова, которые необходимо использовать, указаны в работах. 

Оригинальность должна быть 100% по текст.ру

Уменьшать текст, использовать скрытые символы и т.п. что обходит плагиат нельзя.

Тексты работы вышлю исполнителю.

8 лет назад
bagdik91
Богдан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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