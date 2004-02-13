Здравствуйте!

Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.).

Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков.

Оплата 40-50 рублей за одну статью.

Текст требуется качественный, без потери смысла и без ошибок, уникальность от 95 % по text.ru

Пожалуйста, СРАЗУ указывайте ваш скайп или ВК для связи!

Жду ваших предложений!