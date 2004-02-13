Приветствую! Надо переписать текст сделать уникальными. Работа много Тематика программирование, модули, опенкарт.
Рерайт 10 статей на развлекательную тематику
Здравствуйте!
Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.).
Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков.
Оплата 40-50 рублей за одну статью.
Текст требуется качественный, без потери смысла и без ошибок, уникальность от 95 % по text.ru
Пожалуйста, СРАЗУ указывайте ваш скайп или ВК для связи!
Жду ваших предложений!
Заявки фрилансеров
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