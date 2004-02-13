Написать 10 текстов сад\огород

Нужно написать 10 тесктов на тематику сад - огород. оплата 20р/1000 збп. В среднем текст на 8к знаков. Уникальность не менее 90% по текст ру, использовать не менее 5-ти источников. Вода не допускается. Ключи нужно будет вписать. Подробное тз выбранному кандидату.