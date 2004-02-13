Написать 10 текстов сад\огород

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт2 заявки193 просмотра

Нужно написать 10 тесктов на тематику сад - огород. оплата 20р/1000 збп. В среднем текст на 8к знаков.  Уникальность не менее 90% по текст ру, использовать не менее 5-ти источников. Вода не допускается.  Ключи нужно будет вписать. Подробное тз выбранному кандидату.

8 лет назад
valadim-s
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт статьи

    Нужно сделать рерайт статьи по инфопродукту! Статья на 4000 з\бп!  Цена договорная! Текст должен склонять человека перейти на сайт автора! То есть нужен продающий текст. Пишите, текст и подробности исполнителю!

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу РЕДАКТОРА (рерайтера) на интересный сайт женской тематики!

    $100

    Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на вирусный проект интересной развлекательной тематики! Обязанности: 1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие тематики:  - ...

    WordPress
    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать описание для жилого комплекса

    Здравствуйте, нужно написать описание для ЖК "Я". Если описание устроит, то дадим задание на написание других описаний. Задание здесь https://docs.google.com/document/d/1c3RHan779j6uMH_EwrR101mvjfUCamBbShydInxnSN8/edit?usp=sharing. Готовы заплатить 50 рублей за 1000 знаков.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор (рерайтер, переводчик)

    Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики! График: С пон - Пят по 8 статей переводов/рерайтов. Суб и Воск - выходной. ...

    WordPress
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт 5 статей

    $5

    Доброго времени, Коллеги! Необходимо сделать рерайт 5 статей по теме инфозаработка.  Вся тематика сводится к разоблачению мошенников в сети интернет. Каждая статья примерно по 3000 з\бп. По стоимости 70 рублей - 1 статья! ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт текста по психологии

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать рерайт статей по психологии из инета совокупностью в 19500 знаков без пробелов. Уникальность нужна хотя бы 50% (от 50 до 60%).  Сроки работы: 2 дня. Файл ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтинг на детские товары

    Доброго времени суток, уважаемые исполнители.  Требуется несколько рерайтеров на темы:  — Детские коляски — Детские стульчики — Детские качели  — Детские кроватки — Другие детские товары  Цель: заполнить ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактор (переводчик, рерайтер)

    $215

    Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики! В день 8 статей (5 статей перевод с англоязычных источников, 3 статей рерайт с русскоязычных). Рабочие дни ...

    WordPress
    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад