Здравствуйте! Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.). Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков. Оплата 40-50 ...
Ищу РЕДАКТОРА (рерайтера) на интересный сайт женской тематики!
Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на вирусный проект интересной развлекательной тематики!
Обязанности:
1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие тематики:
- звезды эстрады, шоу-бизнеса (как российского, так и зарубежного), звезды телевидения и пр
- популярные песни 70-80-90хх. (брать видео только с ютуба)
- фильмы, сериалы (бразильские, мексиканские, венесуэльские, американские, российские и пр)
- истории про детей, семью, кулинария, здоровье (крайне редко)
2. Публиковать новость на сайте (сайт работает на Wordpress, желателен опыт работы с ним) с цепляющим интересным заголовком и картинкой.
3. Делать анонсы постов на странице Facebook по заданному графику
Необходимо будет публиковать первое время: 5 статей + 2 картинки. В последующем увеличение количества статей до 10-ти, а соответственно и увеличение оплаты.
Одна статья - должна содержать от 1000 до 3000 символов:
- описание к роликам с ютуба - достаточно 1000 симв
- прочие статьи - 2000-3000 симв
Требования:
1. Умение, опыт работы с Wordpress.
2. Начальные знания и умение работать Фотошопе.
3. Начальные знания Фейсбук.
4. Грамотный русский язык.
Оплата по мере роста проекта будет увеличивается.
Оплата - каждую неделю гарантирую. Первый месяц - по вашим условиям (можно каждый день)
Жду Ваших предложений! И не забудьте написать немного о себе: что умеете, чем занимались и какие статьи писали.
Заявки фрилансеров
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