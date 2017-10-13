Ищу РЕДАКТОРА (рерайтера) на интересный сайт женской тематики!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок338 просмотров

Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на вирусный проект интересной развлекательной тематики!

Обязанности:

1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие тематики:

 - звезды эстрады, шоу-бизнеса (как российского, так и зарубежного), звезды телевидения и пр

 - популярные песни 70-80-90хх. (брать видео только с ютуба)

 - фильмы, сериалы (бразильские, мексиканские, венесуэльские, американские, российские и пр)

 - истории про детей, семью, кулинария, здоровье (крайне редко)  

2. Публиковать новость на сайте (сайт работает на Wordpress, желателен опыт работы с ним) с цепляющим интересным заголовком и картинкой.  

3. Делать анонсы постов на странице Facebook по заданному графику 

 

Необходимо будет публиковать первое время: 5 статей + 2 картинки. В последующем увеличение количества статей до 10-ти, а соответственно и увеличение оплаты.

Одна статья - должна содержать от 1000 до 3000 символов:

- описание к роликам с ютуба - достаточно 1000 симв

- прочие статьи - 2000-3000 симв

Требования

1. Умение, опыт работы с Wordpress.

2. Начальные знания и умение работать Фотошопе. 

3. Начальные знания Фейсбук. 

4. Грамотный русский язык.  

Оплата по мере роста проекта будет увеличивается.

Оплата - каждую неделю гарантирую. Первый месяц - по вашим условиям (можно каждый день)

Жду Ваших предложений! И не забудьте написать немного о себе: что умеете, чем занимались и какие статьи писали. 

WordPress
8 лет назад
mezo-elena
Елена 
44 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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