mezo-elena

Елена mezo-elena

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VyacheslavUST
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
9 баллов
3 года назад
СРОЧНО ищу копирайтера для написания 5 статей объемом 3500-4000 збп
Написание статей
гарний замовник
Прекрасно справился с задачей
Ответный отзыв
JNatalia
Наталья 
41 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Требуется человек на оформление статьи в Вордпресс
WordPress
Спасибо за сотрудничество. Очень приятное общение, четко поставленные задачи.
Быстро и по делу. Внимательный исполнитель. Выполняет работу очень тщательно и сразу поняла, что от нее требуется. Советую!
Ответный отзыв
littlewolf13
Алена 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать рерайт статьи на английском языке за 1-2 дня
Написание статей
Прекрасное общение, и осталась довольна совместной работой.
Очень рекомендую исполнителя! Хорошее знание англ языка, проверяли ее статьи. По срокам и по качеству молодец!
Ответный отзыв
varyazaikina
Варвара 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать рерайт статьи на английском языке за 2 дня
Написание статей
Очень понравилось работать с данным заказчиком! Задача была четко поставлена, на связи 24/7. Рекомендую!
Очень рекомендую данного исполнителя! Качественная и очень ответственная работа, выполненная раньше срока.
Ответный отзыв
irini15
Ирини 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать статью на английском языке (рерайт)
Написание статей
Настоятельно рекомендую всем фрилансерам этого заказчика!Сотрудничала с удовольствием.
Отличный исполнитель! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
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