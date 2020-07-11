mezo-elena

Требуется выполнить рерайт статьи на английском языке на тему 'How to replace attic ladder'. Объем работы составляет 8700 знаков. Уникальность должна быть не менее 65% по text.ru и 98-100% по etxt.biz. Срок выполнения — 2 дня. Ручной рерайт. Укажите опыт работы в написании статей на английском.
- $5Рерайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для создания 3-х картинок для статьи по пилам, адаптированных для Pinterest. Ищется человек для разовой работы с опытом в дизайне иллюстраций. В отклике желательно указать информацию о себе.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для оформления статьи на английском языке в Вордпресс. Задачи: заполнение заголовка, оформление текста с картинками и видео, заполнение описания, установка рубрики, добавление картинки-превью и публикация. Обеспечивается обучающее видео и доступ в админку сайта. Ищем человека с желанием работать качественно.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $14
Добрый день! Ищу копирайтера для разовой работы написать 5 разных статей на тему "как выбрать генератор/компрессор". Объем 3500-4000 зпб каждая Срок - не позднее 25 января 2021? По цене - 1000 ...Завершен4 года назад
- $3
Ищу ответственного рерайтера для написания статей на английском языке! ОБЯЗАННОСТИ: 1.Ручной (именно РУЧНОЙ!!!) рерайт статей на английском языке; 2.Публикация статей в WordPress. ТРЕБОВАНИЯ: 1. Грамотная английская речь и ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Добрый день! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Why Do My Bed Sheets Turn Yellow? Объем статьи: 7 600 збп. Рерайт уникальный - от ...Закрытнет даты
- $6
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How To Kill A Tree Without Cutting It Down? Объем статьи: 10 000 збп. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Emergency tree removal near me. Объем статьи 2500 збп. Рерайт уникальный - от 85% ...Завершен5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - от 85% ...Завершен5 лет назад
- $3
Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz. Ключи: ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free Объем статьи 3000 збп. Рерайт уникальный - ...Завершен5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры. Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Как стать мануальным терапевтом. Объем статьи 1000 слов. Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz. ...Завершен5 лет назад
- $100
Срочно ищу КОПИРАЙТЕРА: Старше 30 лет (желательно)Ответственного!!!РаботоспособногоГрамотногоСайт о знаменитостях (в основном). Необходимо будет публиковать: 1) в будни дни - 5 статей объемом 1500-2000 збп каждая (уникальность выше 95% по Адвего) ...Копирайтинг53 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Ищу очень ответственную, работоспособную девушку, готовую "болеть" за общее дело - на постоянную основу на проект под Фейсбук! Обязанности: 1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие тематики: - ...Рерайтинг51 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на проект интересной тематики про звезд шоу-бизнеса и пр! Обязанности: 1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Ищу очень ответственную, работоспособную девушку возрастом старше 30 лет на постоянную основу на вирусный проект интересной развлекательной тематики! Обязанности: 1. Искать вирусные новости, статьи в основном на следующие тематики: - ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! СРОЧНО требуется ответственный и грамотный копирайтер на написание косметологической статьи! Объем работы: 3000-5000 знаков б.п. Стоимость за 1000 знаков: 40 руб. Требования: - умеете красиво ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Требуется копирайтер для написания статьи о косметологических процедурах. Объем работы: 3000-4000 знаков б.п./1 статья Стоимость за 1000 знаков: 40 руб. ВЫ: - Возможно ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Требуется на постоянной основе активный, заинтересованный в работе, грамотный с огромным желанием качественно работать копирайтер для написания статей . Объем работы: 7-10 статей в неделю объемом 2000-5000 знаков б.п./1 ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Требуется копирайтер для написания разовой статьи на сайт о мезотерапии. Количество символов - 5000-6000 Способ и порядок оплаты - на карту Visa/Mastercard Порядок и сроки предоставления ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад