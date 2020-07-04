Сделать рерайт статьи на английском языке

$3
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Завершен6 заявок596 просмотров

Добрый день, Уважаемые копирайтеры!

Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free

Объем статьи 3000 збп.

Рерайт уникальный - от 85%  по etxt.biz.

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Статья, с которой нужно взять информацию для написания статьи: 

https://treecuttingquotes.com/how-to-get-a-tree-cut-down-for-free/

Срок выполнения 2 дня. 

В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.

Написание статей
5 лет назад
mezo-elena
Елена 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

37379041234masha
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$3
2 дня
Escrow
Исполнитель выполнила рерайт быстро, недочеты (мелкие) устранила оперативно. Рекомендую!
Было предоставлено чётко сформулированное задание, заказчик всегда был на связи, оплата была произведена точно в срок!

Заявки фрилансеров

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37379041234masha
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