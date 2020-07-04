Сделать рерайт статьи на английском языке

Необходимо переписать тексты на сайте _servavto.ru_ Требования: Техническая грамотность - надо понимать то, о чем пишитеСохранение структуры текстаУникальность (определимся с выбранным исполнителем по параметрам)Без воды (благодаря, исходя из, поэтому, в данном случае ...
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Добрый день, Уважаемые копирайтеры!
Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: How to Get a Tree Cut Down for Free
Объем статьи 3000 збп.
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