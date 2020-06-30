Требуется выполнить рерайт статей

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Завершен14 заявок435 просмотров

Требуется выполнить рерайт статей

ТЗ предоставлю

оплата 40р/1000 знаков

5 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Спасибо, оперативно и качественно!
Рекомендую, все прошло идеально!

Заявки фрилансеров

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