Способствовать цитированию работ

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрытнет заявок507 просмотров

Написаны работы в области налогового планирования, налоговой дисциплины и т.п. Необходимо способствовать цитируемости данных работ в публикациях, для увеличения индекса Хирши. 

Пришлите свой алгоритм работы по указанному заданию, свои условия и стоимость. 

5 лет назад
Olegator-03
Олег 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать сопроводительное письмо к резюме

    Необходимо написать сопроводительное письмо к резюме на должность Руководителя пресс-службы Администрации города. В письме четкое прописать видение работы в городской пресс-службе, будущие обязанности. После прочтения письма должно быть понятно, что человек к такой работе готов. ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрерайтить 15 статей на тематику software. С хорошим английским

    Нужно отрерайтить 15 статей по 2-3K знаков чтобы было уникально и отличный английский на тематику софта приводите примеры своих статей на английском, подобной тематики и пишите стоимость

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт диплома

    Нужно переписать готовый диплом,что бы он прошел на антиплагиат. Сроки очень сжатые-17.06 нужно отправить.То есть 2 дня. Тема: "формування товарної політики підприємства на прикладі Прат Київстар" Язык: украинский Кол-во страниц: 70

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт “Инструкции” к препаратам

    $88

    Нужно написать инструкции к применению препаратов. Часть исходников предоставлю, часть нужно найти самостоятельно. Уникальность только advego, другими программами не пользуемся. Статьи должны давать четкие ответы по дозировке, времени приема, действующим веществам и т.д. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад