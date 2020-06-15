Рерайт текста тематика форекс. Пишите если у вас уже был опыт работы с это тематикой.
Способствовать цитированию работ
Написаны работы в области налогового планирования, налоговой дисциплины и т.п. Необходимо способствовать цитируемости данных работ в публикациях, для увеличения индекса Хирши.
Пришлите свой алгоритм работы по указанному заданию, свои условия и стоимость.
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