1. Срок Неделя 2. 9339 слов 65275 знаков без пробелов 3. 70% заимствования на данный момент 4. нужно не более 25% 5. Тема : Применение тонкомолотой извести кипелки в тяжелом бетоне ...
Отрерайтить 15 статей на тематику software. С хорошим английским
Нужно отрерайтить 15 статей по 2-3K знаков
чтобы было уникально и отличный английский
на тематику софта
приводите примеры своих статей на английском, подобной тематики
и пишите стоимость
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