Рерайт двух разделов дипломной работы

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Закрыт11 заявок884 просмотра

Требуется рерайтинг двух разделов в дипломной работе. 

Прикрепляю оба раздела, которые нужно переделать. Требуемая уникальность - в районе 75-80%. 

Дедлайн: вечер субботы.

Цена за всю работу - 1100-1300 рублей. 

5 лет назад
forgetyourmeds
Ян 
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