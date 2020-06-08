Рерайт текстов стомат тематики

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Закрыт18 заявок501 просмотр

Все привет!

В связи с открытием клиники в другом городе, нужно полностью отрерайтить сайт стоматологии. Цену желательно указывать за количество слов, а не знаков. Всем заранее спасибо за заявки :)

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