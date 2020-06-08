Автор развлекательных статей

Открыт новый набор авторов в команду развлекательного сайта. Необходимо писать легкие интересные статьи без СЕО-оптимизации и ключевых слов.

У нас всегда много интересных задач, широкий выбор тем (от здоровья до домашних животных) возможность самостоятельно выбирать, о чем писать.

Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас графике.

Оплата раз в неделю на банковскую карту, WMR, Яндекс.деньги и QIWI.

Ставка для новичков - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Чтобы начать работать с нами, пожалуйста, пройдите тест https://forms.gle/vUZusUu9KHLGxaZp7

ВНИМАНИЕ! Мы не рассматриваем отклики без выполненного тестового задания!