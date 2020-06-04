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Написать прогнозы на киберспорт
Нужно написать прогнозы на киберспорт на каждый матч https://prognozist.ru/esports/ на июнь. Пишите примеры работ, вид спорта, цена за тыс символов или за один прогноз, средний объем описания в тыс символов без пробелов.
Около 100 прогнозов, может быть несколько исполнителей на этот объем.
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