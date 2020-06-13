Необходимо выполнить рерайт диплома , для начала вам предстоит отрерайтить небольшой фрагмент
Нужно написать тексты по 1000 зн для картиночного сайта
Есть сайт с фотографиями плюс сайз моделей, я даю ссылку на него. Надо будет к каждой добавить описание на 1000 зн. Если что то в интернете найдете, то можно делать рерайт.
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