Нужно написать тексты по 1000 зн для картиночного сайта

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Завершен10 заявок952 просмотра

Есть сайт с фотографиями плюс сайз моделей, я даю ссылку на него. Надо будет к каждой добавить описание на 1000 зн. Если что то в интернете найдете, то можно делать рерайт. 

5 лет назад
amitch
Антон 
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Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
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$3
2 дня
Escrow
Остались только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую.
Все отлично

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5 лет назад
ArinVPo
Арина 
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5 лет назад