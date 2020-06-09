Сделать простой рерайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен19 заявок565 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать обычный рерайт описаний косметики.

Одно описание - 320-400 зн. без пробелов. требуемая уникальность - 80-90%.

Оплата за одно описание - 15 рублей. 

Нужно сделать 50 шт.

Сроки - 3-5 дней. 

5 лет назад
olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Выбранный исполнитель

DanilovaLiliana
Лилиана 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$11
3 дня
Escrow
Лилиана выполнила работу раньше срока. Постоянно была на связи. Желаю хороших заказов и успехов!
Хороший заказчик. Чёткое задание и фидбек. Спасибо за сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лина
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артур
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ульяна
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мадина
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алена
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
DanilovaLiliana
Лилиана 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт диплома (с ТЗ)

    Необходимо выполнить рерайт диплома , для начала вам предстоит отрерайтить небольшой фрагмент

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать несложный рерайт

    Здравствуйте. Надо сделать рерайт текста http://theta-world.ru/masters/ob-osnovatelnitse-teta-hiling-vianne-stajbl/  Текст разделить на подзаголовки по смыслу. Пишите ваши цены и сроки.

    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен рерайт 20 статей о путешествиях по 5000 знаков (исходники есть)

    $30

    Нужно сделать рерайт 20 статей о путешествиях (туризм) по 5000 символов. Оплата от 15₽ до 20₽ за 1000 символов без учета пробелов. Рассматриваю предложения в том числе от авторов, ...

    Рерайтинг42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать обычные статьи

    $7

    Требуется написать 8 статей (1500 символов каждая), тематики разные, но обычные. Мне не нужны какие-то профессиональные тексты, просто любой рерайт можно с сайтов. Главное чтобы текст был нормально читаемым, уникальность от 90% и в тексте ...

    Рерайтинг34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется писать ответы в Яндекс сервисе

    Нужно писать ответы в Яндекс Знатоках - https://yandex.ru/znatoki/ - 1 аккаунт - 1 ответ. Аккаунты я предоставляю. Такая работа у меня на постоянной основе, могу давать 10 ссылок на размещение каждый день. Цена - 1 ответ ...

    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт текста

    Необходимо сделать рерайт курсовой работы для повышения оригинальности в системе Антиплагиат ВУЗ. Сейчас 25% необходимо минимум 65. Тема : Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия на примере "Автоваз" Предмет: Экономический анализ

    Рерайтинг21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт текстов для сайта об андроид приложениях

    Для сайта https://android-play.online/ необходимо переписать тексты на всех карточках, всего чуть больше 700. Вы должны быть в теме андроид приложений и уметь редактировать посты в Wordpress. Один пост это: 1000 знаков ...

    AndroidWordPress
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад