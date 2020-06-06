Написать Отзыв в Вконтак7т

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Закрыт4 заявки636 просмотров

Цена 5руб(1отзыв)

Нужно написать отзыв в групе вконтакте в разделе отзывы(обсуждения).

-Отзыв нужен примерно такой:

Спасибо большое. Заказывал лендинг, сделали всё отлично и в сроки.

-Обязательные условия:

1. Личный аккаунт

2. Больше 10 фотографий на странице

3. Больше 100 друзей.

На проверку нужна сылка на вашу страницу.

https://vk.com/club191771743

5 лет назад
Anton_Zaichev
Антон 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ильшат
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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