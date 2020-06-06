Написать Отзыв в Вконтак7т

Необходимо сделать рерайт курсовой работы для повышения оригинальности в системе Антиплагиат ВУЗ. Сейчас 43% необходимо минимум 70. Тема : Типологические характеристики наружной рекламы города Омска Предмет: Реклама и PR
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1. Личный аккаунт
2. Больше 10 фотографий на странице
3. Больше 100 друзей.
На проверку нужна сылка на вашу страницу.
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