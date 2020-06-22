Сделать рерайт 7 файлов с текстами

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Завершен21 заявка595 просмотров

Сделать рерайт  из  7ми файлов с текстами. Общее количество символов около 22тыс.  - Тематика Продажи

5 лет назад
vasiliy_ma
Василий 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$23
3 дня
В целом работа понравилась, сроки соблюдены, Дмитрий всегда на связи
Спасибо за интересный заказ! Был рад сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Ариадна
 
28 лет
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AvtorTekstoff
Дмитрий 
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