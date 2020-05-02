переводы, рерайт, копирайт, наполнение сайтов, вычитка статей

Нарабатываю портфолию и возьмусь за ваш заказ)

Качественно и быстро выполню переводы с английского на украинский и русский.

Напишу статьи, посты, рекламу или описание товара. Вычитаю и отредактирую готовую статью.

Наполню сайт- 2 года опыта.

Переформатирую из pdf в ворд.

Работаю в четких рамках дедлайна)