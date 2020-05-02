kravets_oksana

Оксана kravets_oksana

 
28 летУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
переводы, рерайт, копирайт, наполнение сайтов, вычитка статей

Нарабатываю портфолию и возьмусь за ваш заказ)

Качественно и быстро выполню переводы с английского на украинский и русский.

Напишу статьи, посты, рекламу или описание товара. Вычитаю и отредактирую готовую статью.

Наполню сайт- 2 года опыта.

Переформатирую из pdf в ворд.

Работаю в четких рамках дедлайна)

Статьи для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
anton202
Антон 
38 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Найти 75 фотографий автозапчастей по артикулам
Выполнено качественно и быстро. Понравилось сотрудничать, буду обращаться ещё.
Отличный заказчик! Четко расписанное задание, приятное общение и быстрая оплата. Спасибо)
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guest_15792708694864
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Перефразувати текст на українській та російській мові
Дякую за швидку роботу
Приємно працювати. Завжди на зв'язку та вчасна оплата
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