переводы, рерайт, копирайт, наполнение сайтов, вычитка статей
Нарабатываю портфолию и возьмусь за ваш заказ)
Качественно и быстро выполню переводы с английского на украинский и русский.
Напишу статьи, посты, рекламу или описание товара. Вычитаю и отредактирую готовую статью.
Наполню сайт- 2 года опыта.
Переформатирую из pdf в ворд.
Работаю в четких рамках дедлайна)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Выполнено качественно и быстро. Понравилось сотрудничать, буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко расписанное задание, приятное общение и быстрая оплата. Спасибо)
$3
10 баллов
4 года назад
Дякую за швидку роботу
Ответный отзыв
Приємно працювати. Завжди на зв'язку та вчасна оплата