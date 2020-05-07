IrinaRight

Ирина IrinaRight

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рерайтинг, копирайтинг, написание авторских статей, продающих текстов, описаний к продуктам/товарам. Уникальность и грамотность 100%

Добрый день. Я специализируюсь на написании авторского контента, статей. Пишу продающие тексты, SEO-тексты. Рерайтинг, копирайтинг, составление таблиц Excel. О себе: ответственная, грамотная, заказы исполняются в срок, SEO-тексты проверяются на заспамленность, тошноту, уникальность. 

Отзывы заказчиков

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5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Нужно найти информацию о интересных фактах, написать их своими словами
Ирина очень ответвенно подошла к выполнению заказа. Быстро и качественно. Очень рекоммендуем!
Заказчик ясно формирует задачу, очень коммуникабелен и вежлив, отвечает на все вопросы. Оплата вовремя. Очень рекомендую
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