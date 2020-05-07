Рерайтинг, копирайтинг, написание авторских статей, продающих текстов, описаний к продуктам/товарам. Уникальность и грамотность 100%
Добрый день. Я специализируюсь на написании авторского контента, статей. Пишу продающие тексты, SEO-тексты. Рерайтинг, копирайтинг, составление таблиц Excel. О себе: ответственная, грамотная, заказы исполняются в срок, SEO-тексты проверяются на заспамленность, тошноту, уникальность.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Ирина очень ответвенно подошла к выполнению заказа. Быстро и качественно. Очень рекоммендуем!
Ответный отзыв
Заказчик ясно формирует задачу, очень коммуникабелен и вежлив, отвечает на все вопросы. Оплата вовремя. Очень рекомендую