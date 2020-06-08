Написание реферата по Истории и философии науки

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Закрыт6 заявок719 просмотров

Необходимо написать реферат объемом примерно 25 - 30 страниц. Требования в прикрепленном файле.

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