Рерайт Дипломной работы

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Закрыт8 заявок1023 просмотра

Необходимо сделать рерайт ВКР на тему "Разработка комплекса мероприятий по введению режима коммерческой тайны на предприятии", чтобы пройти проверку на антиплагиат (от 60%)

срок до 15.06.2020

5 лет назад
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