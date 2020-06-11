Нужен рерайт 10 рецензий/обзоров фильмов по 1500 знаков, опыт неважен

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт51 заявка1097 просмотров

Нужно сделать рерайт 10 рецензий/обзоров фильмов по 1500 знаков без пробелов.

Оплата от 15₽ до 20₽ за 1000 символов без учета пробелов.

Рассматриваю предложения в том числе от авторов, у которых нет опыта, главное - Ваша грамотность.

Если стоимость Вас устраивает, то оставляйте свои предложения, кратко написав о Вашем опыте.

Срочности в выполнении задания нет, поэтому сжатых сроков не будет. Важнее качество.

Большая просьба в параметрах заявки на вакансию указывать 5$ в качестве окончательной цены, иначе потом Вашу заявку не выбрать в качестве исполнителя.

5 лет назад
maslova4mail
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