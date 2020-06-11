По четкому техническому заданию Описание препаратов в фарм стиле 4000 зн на текст 5 текстов Ключи есть заголовки есть материалы-заготовки есть примеры есть связь по почте ...
Нужен рерайт 10 рецензий/обзоров фильмов по 1500 знаков, опыт неважен
Нужно сделать рерайт 10 рецензий/обзоров фильмов по 1500 знаков без пробелов.
Оплата от 15₽ до 20₽ за 1000 символов без учета пробелов.
Рассматриваю предложения в том числе от авторов, у которых нет опыта, главное - Ваша грамотность.
Если стоимость Вас устраивает, то оставляйте свои предложения, кратко написав о Вашем опыте.
Срочности в выполнении задания нет, поэтому сжатых сроков не будет. Важнее качество.
Большая просьба в параметрах заявки на вакансию указывать 5$ в качестве окончательной цены, иначе потом Вашу заявку не выбрать в качестве исполнителя.
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