Рерайтинг документа используя отчет

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт16 заявок713 просмотров

Задача: Требуется выполнить рерайтинг текста для повышения уникальности.

Объем текста: от 10000 до 15000 слов.

Требуемая уникальность: 70% по антиплагиат вуз

Дополнительная информация:

Как можно скорее начать. Строительная тематика.

По цене договоримся. Пишите в лс свои контакты

5 лет назад
guest_15819636862049
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Фёдор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад