Нужны тексты для интернет магазинов на англ языке, рерайт или копирайтинг в зависимости от того какая страница нужна.
Рерайтинг документа используя отчет
Задача: Требуется выполнить рерайтинг текста для повышения уникальности.
Объем текста: от 10000 до 15000 слов.
Требуемая уникальность: 70% по антиплагиат вуз
Дополнительная информация:
Как можно скорее начать. Строительная тематика.
По цене договоримся. Пишите в лс свои контакты
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