Рерайт “Инструкции” к препаратам

$88
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен6 заявок403 просмотра

Нужно написать инструкции к применению препаратов. Часть исходников предоставлю, часть нужно найти самостоятельно. Уникальность только advego, другими программами не пользуемся.

Статьи должны давать четкие ответы по дозировке, времени приема, действующим веществам и т.д. Без воды и долгих вступлений. Обязательно понимание мед тем и опыт выполнения подобных работ. Если все устроит, возможно продолжение сотрудничества. 

В заявках укажите предложение по цене и прикрепите пару примеров мед текстов

5 лет назад
vparhomenkopro
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$88
4 дня
Быстро и качественно. Вопросов и нареканий не возникло.
Отличный заказчик. Без казусов. Рекомендую

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Наташа
 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
529 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Рерайтинг