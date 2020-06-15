Рерайт “Инструкции” к препаратам

Нужно написать инструкции к применению препаратов. Часть исходников предоставлю, часть нужно найти самостоятельно. Уникальность только advego, другими программами не пользуемся.

Статьи должны давать четкие ответы по дозировке, времени приема, действующим веществам и т.д. Без воды и долгих вступлений. Обязательно понимание мед тем и опыт выполнения подобных работ. Если все устроит, возможно продолжение сотрудничества.

В заявках укажите предложение по цене и прикрепите пару примеров мед текстов