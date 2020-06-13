Нужен рерайт новостей

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Закрыт31 заявка1092 просмотра

Всем доброго дня! На новостной портал нужен автор для рерайта нескольких текстов. Оплата 25 рублей за тысячу симв бп. Оплата - ЯД.

5 лет назад
Varadero7
Леонид 
43 года
5 лет в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Арина
 
20 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Павел
 
45 лет
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5 лет назад
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Семён
 
22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Ева
 
25 лет
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Алишер
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Нуне
 
55 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Наталия
 
26 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Виктория
 
22 года
6 лет в сервисе
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Даниил
 
21 год
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5 лет назад
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Екатерина
 
38 лет
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5 лет назад
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Валерия
 
23 года
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Полина
 
21 год
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Софья
 
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Анастасия
 
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Александра
 
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Влада
 
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4 года назад
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Юлия
 
25 лет
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Кирилл
 
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Панфилов
 
25 лет
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Кристина
 
23 года
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Лилиана
 
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Марлен
 
25 лет
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5 лет назад
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Марина
 
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3 года назад
1 отзыв
5 лет назад