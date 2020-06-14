Рерайт диплома

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Закрыт4 заявки521 просмотр

Нужно переписать готовый диплом,что бы он прошел на антиплагиат.

Сроки очень сжатые-17.06 нужно отправить.То есть 2 дня.

Тема: "формування товарної політики підприємства на прикладі Прат Київстар"

Язык: украинский

Кол-во страниц: 70

5 лет назад
Iluha-Pot
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