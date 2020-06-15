Нужно написать инструкции к применению препаратов. Часть исходников предоставлю, часть нужно найти самостоятельно. Уникальность только advego, другими программами не пользуемся. Статьи должны давать четкие ответы по дозировке, времени приема, действующим веществам и т.д. ...
Рерайт коммерческих текстов по металлопрокату
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $88Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Рерайтинг текста по нефтегазу.Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер! Нужно сделать рерайт 12 страниц дипломной работы по теме экологии.Рерайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Всем доброго дня! На новостной портал нужен автор для рерайта нескольких текстов. Оплата 25 рублей за тысячу симв бп. Оплата - ЯД.Рерайтинг31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется рерайтинг двух разделов в дипломной работе. Прикрепляю оба раздела, которые нужно переделать. Требуемая уникальность - в районе 75-80%. Дедлайн: вечер субботы. Цена за всю работу - 1100-1300 рублей.Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать рерайт ВКР на тему "Разработка комплекса мероприятий по введению режима коммерческой тайны на предприятии", чтобы пройти проверку на антиплагиат (от 60%) срок до 15.06.2020Рерайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $36
Задача: Требуется выполнить рерайтинг текста для повышения уникальности. Объем текста: от 10000 до 15000 слов. Требуемая уникальность: 70% по антиплагиат вуз Дополнительная информация: ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны тексты для интернет магазинов на англ языке, рерайт или копирайтинг в зависимости от того какая страница нужна.Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужно сделать рерайт 10 рецензий/обзоров фильмов по 1500 знаков без пробелов. Оплата от 15₽ до 20₽ за 1000 символов без учета пробелов. Рассматриваю предложения в том числе от авторов, ...Рерайтинг51 заявкаЗакрыт5 лет назад