Рерайт коммерческих текстов по металлопрокату

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Завершен2 заявки197 просмотров

Подробное ТЗ в л.с.

5 лет назад
Paster017
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$80
5 дней
Escrow
Заказ выполнен качественно и вовремя
Всё отлично! Большое спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
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