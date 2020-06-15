Рерайтинг диплома. Специализация Строительство

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Закрыт10 заявок699 просмотров

1. Срок Неделя

2. 9339 слов 65275 знаков без пробелов

3. 70% заимствования на данный момент

4. нужно не более 25%

5. Тема : Применение тонкомолотой извести кипелки в тяжелом бетоне

В приложении отчет из антиплагиата.

5 лет назад
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