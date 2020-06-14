Рерайт текста тематика форекс. Пишите если у вас уже был опыт работы с это тематикой.
Написать сопроводительное письмо к резюме
Необходимо написать сопроводительное письмо к резюме на должность Руководителя пресс-службы Администрации города. В письме четкое прописать видение работы в городской пресс-службе, будущие обязанности. После прочтения письма должно быть понятно, что человек к такой работе готов. Сделать акцент на навыках руководителя, умении работать с KPI
В письме полностью или частично использовать информацию:
За время работы в СМИ наладил контакты с руководителями сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, а также с руководителями и редакторами городских и региональных телеканалов
Владею технологиями белого и черного PR
Умею работать в команде, налаживать работу, направленную на достижение целей
Работаю с пресс-релизами и понимаю специфику организаций мероприятий с привлечением СМИ (пресс-конференции, брифинги, подход к прессе, интервью первых лиц, пресс-туры, комментарии)
Свободно ориентируюсь в информационном пространстве города и округа
Способен быстро реагировать на изменение ситуации и брать ответственность на себя.
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