Необходимо написать сопроводительное письмо к резюме на должность Руководителя пресс-службы Администрации города. В письме четкое прописать видение работы в городской пресс-службе, будущие обязанности. После прочтения письма должно быть понятно, что человек к такой работе готов. Сделать акцент на навыках руководителя, умении работать с KPI

В письме полностью или частично использовать информацию:

За время работы в СМИ наладил контакты с руководителями сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, а также с руководителями и редакторами городских и региональных телеканалов

Владею технологиями белого и черного PR

Умею работать в команде, налаживать работу, направленную на достижение целей

Работаю с пресс-релизами и понимаю специфику организаций мероприятий с привлечением СМИ (пресс-конференции, брифинги, подход к прессе, интервью первых лиц, пресс-туры, комментарии)

Свободно ориентируюсь в информационном пространстве города и округа

Способен быстро реагировать на изменение ситуации и брать ответственность на себя.