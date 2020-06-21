Рерайт статьи на тему вентиляция

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Закрыт40 заявок816 просмотров

Сделать рерайт статьи: http://www.ventilyacija-spb.ru/interesnoe/10282-ustanovka-i-naznachenie-ventilyatsionnykh-sistem Установка и назначение вентиляционных систем

Текст разбить на логически осмысленные абзацы, поставить заголовки.

Уникальность не менее 90% по etxt.ru

Грамотно, без воды, чётко по делу. Использование доп. источников по теме приветствуется.

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