Копирайтер, корректор, контент-менеджер

Опыт работы:

2009 - по сегодняшний день: удаленный копирайтер, редактор, корректор, контент-менеджер;

2003 – 2009 - Павлогорадская телерадиокомпания, главный редактор выпуска новостей. Внештатный автор аналитических и рекламных материалов городского печатного издания «Западный Донбасс»;

1997-2002 - обучение в Днепропетровском Национальном университете. Специальность филолог,

преподаватель русского и украинского языка и литературы. Параллельно рекламный опыт: менеджер по работе с клиентами в рекламном отделе газеты «Популярные Ведомости».