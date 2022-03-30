boyko_avtor

Ирина boyko_avtor

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтер, корректор, контент-менеджер

Опыт работы:

  • 2009 - по сегодняшний день: удаленный копирайтер, редактор, корректор, контент-менеджер;
  • 2003 – 2009 - Павлогорадская телерадиокомпания, главный редактор выпуска новостей. Внештатный автор аналитических и

    рекламных материалов городского печатного издания «Западный Донбасс»;

  • 1997-2002 - обучение в Днепропетровском Национальном университете. Специальность филолог,

    • преподаватель русского и украинского языка и литературы. Параллельно рекламный опыт: менеджер по работе с клиентами в рекламном отделе газеты «Популярные Ведомости».

Навыки и качества:·       уверенноевладение русским и украинским языками;·       опытразмещения материалов через WordPress;·       ответственностьи соблюдение сроков;·       быстраяобучаемость;·       базовоепонимание html;·       начальныйуровень английского.Ссылки на работы:https://onclinic.ua/blog/kogda-obrashchatsya-k-allergologuhttps://doctorpro.ua/departments/proctology/laser-vaporizationhttps://d-tekhnika.ru/catalog/instrumenty_i_oborudovanie/10084/https://doctorpro.ua/uk/articles/lupa-i-sverbizh-golovi-shvidshe-do-dermatologa
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