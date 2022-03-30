Копирайтер, корректор, контент-менеджер
Опыт работы:
- 2009 - по сегодняшний день: удаленный копирайтер, редактор, корректор, контент-менеджер;
- 2003 – 2009 - Павлогорадская телерадиокомпания, главный редактор выпуска новостей. Внештатный автор аналитических и
рекламных материалов городского печатного издания «Западный Донбасс»;
- 1997-2002 - обучение в Днепропетровском Национальном университете. Специальность филолог,
преподаватель русского и украинского языка и литературы. Параллельно рекламный опыт: менеджер по работе с клиентами в рекламном отделе газеты «Популярные Ведомости».
Портфолио
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