Где взять займ от 500 рублей на карту

Большинство компаний выдают микрокредиты от 1 000 рублей,Если требуется срочный онлайн займ от 500 рублей с круглосуточным онлайн

переводом на карту, выбор МФО ограничен. Некоторые кредиторы дают деньги под

высокие проценты, без возможности пролонгации договора, или с удержанием части

суммы при переводе. Мы отобрали надежные микрофинансовые организации, выдающие

небольшие займы.

Особенности небольших микрокредитов

Круглосуточные минизаймы на небольшие суммы на карту имеютпреимущества:

• предоставляютсяпо паспорту – не требуются другие документы, залог или поручители;

• выдаютсяв режиме онлайн — без посещения офиса и беседы с менеджером;

• одобряютсядаже новым клиентам с неблагополучной кредитной историей;

• перечисляютсямгновенно после одобрения заявки – средства доступны через 5 минут.

Но микрофинансисты не заинтересованы в выдаче небольшихминизаймов, поэтому устанавливают на них максимальный процент.

Требования к клиентам

Для оформления микрокредита физическому лицу достаточно:

• бытьгражданином РФ с паспортом на руках;

• иметьпостоянный источник дохода (без подтверждения);

• бытьсовершеннолетним и полностью дееспособным.

МФО автоматически направляет анкету физического лица в БКИ —кредитная история всегда учитывается, но не имеет решающего значения. Гораздо

важнее:

• предоставитьполную и достоверную информацию – безошибочно заполнить поля анкеты;

• указатьдействующий номер телефона и e-mail – потребуется для регистрации на сайте;

• подтвердитьличность – либо кодом из SMS, либо при звонке оператора.

Если физическое лицо соответствует требованиям компании, в95% микрокредит одобряют.

Условия микрокредитования

Стандартные условия предоставления денег:

ЛИМИТЫ СУММЫ, РУБ. СРОКИ,ДНЕЙ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, % В СУТКИ

От 500 до 15 000 От1 до 30 2,2-2,4%

Большинство МФК выдают средства минимум на 5 дней, но вслучае с микрозаймами на пятьсот рублей ситуация меняется — подобную сумму

разрешается взять на одни сутки или вернуть в день предоставления без

переплаты.

Для получения доступа к займам на более крупные суммы,например 30000 рублей, требуется стать постоянным клиентом:

• лимиткредитования расширяется;

• процентнаяставка снижается;

• действуетмгновенное одобрение заявок.

Поэтому заемщикам выгоднее найти одного надежногофинансового партнера.

Как получить микрозайм

Онлайн-займы не требуют личного обращения в офис. Дляполучения денег достаточно:

• зарегистрироватьсяна сайте;

• заполнитьонлайн-заявку;

• дождатьсяответа системы.

Процедура занимает от 5 минут до получаса. Вероятностьодобрения зависит от правильности выполнения шагов.

Многие фирмы перешли на роботизированное принятие решений покредитам: поступающие обращения анализируются алгоритмом, учитывающим:

• возраст;

• семейноеположение;

• наличиеобразования;

• местоработы, должность;

• полноту идостоверность предоставленных сведений;

• поведениена сайте.

Важно подробно заполнить опросник на официальном сайтемикрофинансовой организации. Для регистрации:

• зайдитена сайт и выберите пункт меню «Зарегистрироватсья»;

• заполнитеполя: введите ФИО, контактный телефонный номер, е-майл;

• введитекод подтверждения (приходит по СМС), либо пройдите по ссылке на электронной

почте.

После этого пользователь получает персональный аккаунт идоступ в Личный кабинет. Следующий шаг – заполнение заявки на минизайм.

Потребуется:

• Выбратьусловия кредитования. Калькулятор автоматически рассчитает окончательный размер

долга.

• Предоставитьличные данные: серию и номер паспорта. Некоторые фирмы запрашивают

дополнительную информацию: место работы, средний месячный доход и т. д.

Онлайн-заявка отправляется на рассмотрение. Если решениепринимает робот, то ответ приходит мгновенно, если анализом занимается

кредитный менеджер – в течение 5-30 минут, в часы работы предприятия.

Способы получения денег

При заполнении формы на миникредит клиента просят выбратьспособ получения денег:

• банковскаякарта;

• расчетныйсчет;

• электронныекошельки;

• денежныйперевод через точки обслуживания Контакта или Золотой Короны.

При минимальном размере займа (не превышающим пятьсотрублей), выгодно указать именную банковскую карту. Альтернативные способы

иногда облагаются комиссией, «съедающей» значительную часть небольшого

денежного перевода.

Для того чтобы средства перечислили на карту, понадобится:

• ввестиреквизиты карточки, открытой на заемщика (указывать чужие карты нельзя);

• убедиться,что на счету положительный баланс;

• пройтиверификацию – происходит онлайн за несколько минут.

После этого к аккаунту пользователя привязывается карточкадля перечисления запрошенных средств. С нее удобно и погашать задолженность,

если подключить услугу «автоплатежа» (предоставляется некоторыми фирмами).

Заключение договора

Если условия, выдвинутые МФК, устраивают клиента,предлагается заключить договор на сайте, без посещения офиса.

Электронное согласие придает сделке юридическую силу, равнуюподписанному контракту.

Перед заключением рекомендуется обратить внимание на:

• размер исрок микрокредита, окончательную сумму выплат;

• графикпогашения задолженности;

• возможностьпродления минизайма и порядок подключения услуги;

• возможностьдосрочного погашения с пересчетом процентов.

Ответственный подход защитит от невыгодной сделки.

Выводы

Займы на небольшие суммы выдает малое количество МФО, но узаемщика есть выбор. Компании предлагают снижение процента для постоянных

клиентов и постепенное увеличение кредитного лимита. Деньги перечисляются после

подписания соглашения, на банковскую карту или другим способом.

Сравнить предложения разных организаций удобно с помощьюкаталога МФО.